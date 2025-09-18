Vor fast 10'000 Jahren gab es im Kanton Graubünden einen riesigen Bergsturz. Die 5. Klasse aus Flims erzählt dir, was der Bergsturz mit ihrem Dorf zu tun hat – und wo man heute noch seine Spuren sehen kann.

Dieses Dorf steht auf dem grössten Bergsturz der Schweiz

Der SRF Medien-Workshop Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids / Damian Haas SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

Stell dir vor, von einem Berg stürzt eine riesige Masse Gestein ab. Felsen, die den ganzen Vierwaldstättersee füllen könnten, lösen sich vom Berg und krachen ins Tal. So ähnlich ist es passiert beim Flimser Bergsturz vor fast 10'000 Jahren.

Legende: Die Rheinschlucht ist eine Spur, die der Flimser Bergsturz zurückgelassen hat. SRF Kids / Damian Haas

Auf den Gesteinsbrocken, die damals ins Tal stürzten, steht heute unter anderem unser Dorf: Flims. An den Bergsturz erinnert eine riesige Schlucht, die Rheinschlucht. Von einer Aussichtsplattform aus bestaunen wir sie.

Rheinschlucht

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Aussichtsplattform «Il Spir» ist über eine steile Treppe erreichbar. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 5 Legende: Die Aussichtsplattform «Il Spir» ist über eine steile Treppe erreichbar. SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 5. Man sollte schon schwindelfrei sein, um die Aussicht hier oben zu geniessen! Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 5 Legende: Man sollte schon schwindelfrei sein, um die Aussicht hier oben zu geniessen! SRF Kids / Damian Haas

Bild 3 von 5. Dafür ist der Ausblick auch wirklich spektakulär! Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 5 Legende: Dafür ist der Ausblick auch wirklich spektakulär! SRF Kids / Damian Haas

Bild 4 von 5. Jürg Caprez erklärt uns, was beim Flimser Bergsturz genau passierte. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 4 / 5 Legende: Jürg Caprez erklärt uns, was beim Flimser Bergsturz genau passierte. SRF Kids / Damian Haas

Bild 5 von 5. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 5 / 5 Legende: SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Hier treffen wir Jürg Caprez. Er ist der Präsident der «Flimser Bergsturz Vereinigung» und beantwortet all unsere Fragen. «Dieser riesige Bergsturz passiert innert weniger Minuten», erzählt er uns. Als das passiert sei, habe es ein starkes Erdbeben gegeben und eine riesige Staubwolke.

Jürg Caprez erklärt uns auch, wie sich durch den Bergsturz die Landschaft in unserer Region verändert hat – zum Beispiel, dass der Rhein sich einen Weg durch die Gesteinsablagerungen gebahnt hat.

Caumasee

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Der Caumasee ist wegen seiner speziellen Farben sehr beliebt – sowohl bei den Einheimischen als auch bei Touristinnen und Touristen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 3 Legende: Der Caumasee ist wegen seiner speziellen Farben sehr beliebt – sowohl bei den Einheimischen als auch bei Touristinnen und Touristen. SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 3. Auch den Caumasee haben wir dem Bergsturz zu verdanken – er liegt nämlich in einer Vertiefung, die damals entstand. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 3 Legende: Auch den Caumasee haben wir dem Bergsturz zu verdanken – er liegt nämlich in einer Vertiefung, die damals entstand. SRF Kids / Damian Haas

Bild 3 von 3. Wir entdecken den See auf dem Ruderboot. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 3 Legende: Wir entdecken den See auf dem Ruderboot. SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auch am bekannten Badesee Caumasee wird man bei uns an den Flimser Bergsturz erinnert. Zum Beispiel ist der grosse Fels, der mitten im See liegt, durch den Bergsturz dort gelandet. Die Spuren des Bergsturzes sind also auch tausende Jahre später noch überall in unserer Region zu sehen!

Liebe Grüsse aus Flims Box aufklappen Box zuklappen Amir, Mathilda, Lua, Carl, Arsen, Marcus, Tim, Marcio, Ciril, Stefanie, Erica, Lara, Fionn und Andriu