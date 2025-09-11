Im Schloss Lenzburg lebten früher Ritter und Adlige. Heute hütet Fauchi der Drache das Schloss. Wie er hier gelandet ist, das will die 6. Klasse aus Lenzburg genau wissen. Sie steigt hoch auf den Schlosshügel und besucht ihn!

Das Schloss Lenzburg steht auf einem Hügel in der Nähe unserer Schule. Von unserem Pausenplatz aus haben wir es immer im Blick. Wir alle wissen, wer dort heute lebt: Fauchi der Schlossdrache! Aber wie ist er dort hingekommen? Und wer lebte früher im Schloss? Um das herauszufinden, nehmen wir den steilen Weg auf den Schlosshügel auf uns!

Legende: Das ist Fauchi, er lebt im Schloss Lenzburg und faucht manchmal ganz schön furchteinflössend. SRF Kids / Damian Haas

Früher lebten im Schloss Lenzburg Ritter und Adlige, später gehörte es verschiedenen reichen Familien. Obwohl das Schloss schon fast 1000 Jahre alt ist, weiss man heute sehr viel über seine früheren Bewohnerinnen und Bewohner. «Dass das Schloss noch so gut erhalten ist und wir so viel über die Bewohner wissen, das ist speziell und nicht so häufig», erzählt uns Lea Schieback. Sie arbeitet für das Museum im Schloss Lenzburg.

Schloss Lenzburg

Legende: Die Schülerinnen und Schüler sehen das Schloss sogar von ihrem Pausenplatz aus. SRF Kids / Damian Haas

Legende: Der Aufstieg zum Schloss ist recht steil, also ziemlich anstrengend. SRF Kids / Damian Haas

Legende: Dafür ist der Schlosshof richtig schön! SRF Kids / Damian Haas

Und wie kam Fauchi ins Schloss? «Fauchi stammt aus einer Legende», sagt Lea Schieback. Laut dieser Legende schlüpfte Fauchi aus einem Drachenei, das vor vielen Jahren auf dem Schlosshügel von Lenzburg gelegt wurde.

Fauchi der Schlossdrache

Legende: «Fauchis Geschichte ist eine Legende – aber in Legenden steckt immer ein Stückchen Wahrheit.» SRF Kids / Damian Haas

Legende: Aus diesem Ei soll Fauchi einmal geschlüpft sein. SRF Kids / Damian Haas

Legende: Weil Fauchi den Kopf bewegt und laut faucht, hatten einige von uns früher Angst vor ihm... SRF Kids / Damian Haas

Nach dem Ausflug zu Fauchi gehen wir zurück in die Schule – und der SRF Kids Koffer reist weiter zur nächsten Klasse!

Legende: SRF Kids sagt «Tschüss» zu Fauchi – und sucht sich ein neues Abenteuer! SRF Kids / Damian Haas

Liebe Grüsse aus Lenzburg Box aufklappen Box zuklappen Adlis, Auryn, Christiam, Dany, Ela, Gian, Hiyab, Ivan, Jana, Katarina, Lorian, Mads, Mielat, Mirhat, Nionora, Noah B., Noah M., Rêber, Sara, Sofia