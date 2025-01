Golden Globes 2025 Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner

Die Golden Globes sind in Los Angeles verliehen worden. Wer hier gewinnt, darf sich auch Hoffnungen auf einen Oscar machen. Hier findest du die Gewinnerinnen und Gewinner.

«Beste Regie»: Den Preis erhielt US-Regisseur Brady Corbet für das Historiendrama «The Brutalist». «The Brutalist» ist die Geschichte eines jüdischen Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA ein neues Leben beginnen will. Corbets Werk wurde zudem als «Bestes Filmdrama» ausgezeichnet.

Legende: Der US-Filmemacher Brady Corbet auf dem Set von «The Brutalist». Keystone / AP

«Beste Komödie/Musical:» Die französische Produktion «Emilia Pérez» hat den Golden Globe in der Sparte «Komödie/Musical» gewonnen. Der Musicalfilm von Starregisseur Jacques Audiard setzte sich gegen «Anora», «Challengers», «A Real Pain», «The Substance» und «Wicked» durch.

Legende: Die Story dreht sich um einen mexikanischen Kartellboss, der sein Geschlecht zur Frau angleichen lässt. Die Spanierin Karla Sofía Gascón spielt die Hauptrolle. Reuters /

«Beste Hauptdarstellerin Drama»: Die Brasilianerin Fernanda Torres hat den Golden Globe als Hauptdarstellerin in einem Drama gewonnen. Die 59-jährige Schauspielerin überzeugte mit ihrer Rolle in «I’m Still Here» des brasilianischen Filmemachers Walter Salles.

Legende: Der Film, in welchem Torres die Hauptrolle spielt, erzählt von einer Familie, die die grausamen Auswirkungen der brasilianischen Militärdiktatur in den 1970er Jahren miterlebte. Reuters / Mario Anzuoni

«Bester Hauptdarsteller Drama»: Der US-Amerikaner Adrien Brody hat für seine Rolle in «The Brutalist» den Golden Globe als Hauptdarsteller in einem Drama gewonnen.

Legende: Der 51-jährige Schauspieler Adrien Brody überzeugte mit seiner Rolle in dem Historien-Epos «The Brutalist». Reuters / DANIEL COLE

«Beste Hauptdarstellerin Komödie/Musical»: US-Schauspielerin Demi Moore hat den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical gewonnen. Die 62-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle in dem Horrorfilm «The Substance» der Französin Coralie Fargeat. Sie spielt darin eine ältere Schauspielerin, deren Ruhm etwas verblasst ist, und die deswegen ihr jugendliches Aussehen optimieren will.

Legende: Seit 45 Jahren arbeite sie als Schauspielerin, aber nun habe sie zum ersten Mal etwas gewonnen, sagte Moore, die zuvor nur mit weniger bekannten Nischen-Auszeichnungen bedacht worden war. Reuters / Daniel Cole

«Bester Hauptdarsteller Komödie/Musical»: Der rumänisch-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan hat den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical gewonnen. Der 42-jährige Schauspieler überzeugte mit seiner Rolle in der schwarzen Komödie «A Different Man».

Legende: Die Rolle von Sebastian Stan handelt von einem Mann mit einem deformierten Gesicht, der sich nach einem Experiment in einen äusserlich attraktiven Mann verwandelt. Anders als erwartet, bringt ihm das kein Glück. Reuters / Mario Anzuoni

Die Golden Globes gibt es aber nicht nur für Filme. Auch Comedy-, Drama- und Miniserien werden ausgezeichnet.

Das opulente Historiendrama «Shogun» und die smarte Showbiz-Comedy «Hacks» haben bei den Golden Globes Preise als beste Serien des Jahres gewonnen. Die Literaturverfilmung «Shogun» wurde von der Auslandspresse in Hollywood zur besten Dramaserie des Jahres erklärt. Hiroyuki Sanada und Anna Sawai gewannen auch den Golden Globe als beste Drama-Hauptdarsteller. Tadanobu Asano wurde als bester TV-Nebendarsteller ausgezeichnet. Die Historienserie über japanische Samurai-Kultur hatte im September bereits 18 Emmy Awards gewonnen, ein neuer Rekord für die TV-Preise.

