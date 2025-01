Die Golden Globes werden in Los Angeles verliehen. Wer hier gewinnt, darf sich auch Hoffnungen auf einen Oscar machen. Aktuell läuft die Preisverleihung – hier findest du die ersten Gewinnerinnen und Gewinner.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

«Beste Regie»: Den Preis für die «Beste Regie» holte US-Regisseur Brady Corbet für das Historiendrama «The Brutalist».

Legende: Der US-Filmemacher Brady Corbet auf dem Set von «The Brutalist». Keystone / AP

«Beste Hauptdarstellerin Komödie/Musical»: US-Schauspielerin Demi Moore hat den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical gewonnen. Die 62-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle in dem Horrorfilm «The Substance» der Französin Coralie Fargeat. Sie spielt darin eine ältere Schauspielerin, deren Ruhm etwas verblasst ist, und die deswegen ihr jugendliches Aussehen optimieren will.

Legende: Seit 45 Jahren arbeite sie als Schauspielerin, aber nun habe sie zum ersten Mal etwas gewonnen, sagte Moore, die zuvor nur mit weniger bekannten Nischen-Auszeichnungen bedacht worden war. Reuters / Daniel Cole

«Bester Hauptdarsteller Komödie/Musical»: Der rumänisch-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan hat den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical gewonnen. Der 42-jährige Schauspieler überzeugte mit seiner Rolle in der schwarzen Komödie «A Different Man». Bei der 82. Globe-Verleihung setzte sich Stan unter anderen gegen Glen Powell («A Killer Romance»), Jesse Eisenberg («A Real Pain») und Hugh Grant («Heretic») durch.

Legende: Die Rolle von Sebastian Stan handelt von einem Mann mit einem deformierten Gesicht, der sich nach einem Experiment in einen äusserlich attraktiven Mann verwandelt. Anders als erwartet, bringt ihm das kein Glück. Reuters / Mario Anzuoni

Die Golden-Globe-Verleiher geben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 82. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.