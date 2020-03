Weiterdenken, weiterschauen: Wohl nie war es wichtiger, einen roten Faden im Leben zu haben. Warum also nicht zur Nadel greifen?

In diesen Zeiten

Die ganze Welt – online only. Geht das so weiter, hat das Internetz nach der Coronakrise keine Löcher mehr, denke ich manchmal auf dem herrlich kurzen Heimweg aus dem Homeoffice in die Küche, wo die Kinder (wie süss!) gerade einen Kuchen backen, bevor sie sich wieder Saures geben. Dabei hat doch niemand Geburtstag?

Hausmann, herrlich! Endlich Zeit für Heimarbeit, und die kann auch offline unheimlich Spass machen. Klaro: Ich bewundere all die Fernlernwilligen und Kulturkonsumenten, die gleich nach Büroschluss in ein Twitterkonzert rennen, keine einzige Facebookveranstaltung verpassen und sich Terrabytes von Ted Talks, Link öffnet in einem neuen Fenster reinziehen, als ob es ein Morgen gäbe.

Meine Bildungslücken sind leider so gross, dass dieser Shutdown bis mindestens Ende 2030 dauern müsste, damit es nicht mehr hohl klingt, wenn mich jemand vor den Kopf stösst. Aber auch ich habe ein paar Löcher, die ich mir zu stopfen vorgenommen habe in den nächsten Tagen, Wochen, möglicherweise Monaten. Ich sage nur: Motten.

Die Mehrzahl meiner Wollpullover sehen aus, als hätten sie ein kleineres Kettenhemdenmassaker überlebt. Jetzt ist also Stopfgarn mein roter Faden im Leben, wenn die Abendsonne durch die Studierstube blinzelt. Einfädeln, ausatmen: Ihr habt keinen Stich, rufe ich, ein Däumling mit Degen, der nur ungern zugibt: Ganz ohne digitale Seitenblicke geht’s noch nicht.

