Die Highlights von SRF Kultur: Hier lesen Sie, was Sie in diesem Jahr am meisten bewegt, berührt und bereichert hat.

Die Seele baumelt, die Energie ist aufgetankt: zumindest an diesen Kraftorten. Ob sie tatsächlich Kraft spenden, ist wissenschaftlich nicht erwiesen – aber magisch sind sie allemal.

Frau Harris, bitte lächeln: Die Präsidentschaftswahlen in den USA haben uns auch hierzulande beschäftigt. Ob Springfielder Katzenesser oder Kokosnüsse , die nicht einfach so aus Bäumen fallen: Die US-Wahl hat vielfältig für Unterhaltung gesorgt. Weshalb Harris’ Lachen sie vielleicht den Amtstitel gekostet hat, erklärt die Satirikerin Patti Basler.

Existenzangst im Kindesalter: Mit 13 Jahren fängt Vian an, ihre Familie finanziell zu unterstützen. Aufgrund der Sprachbarriere ihrer Eltern, füllt sie bereits in diesem zarten Alter Steuererklärungen aus und hilft, wo sie kann. Heute, mit 21 Jahren, erzählt Vian vom Stress der Armut und dem Leben am Existenzminimum.

Blut, Feuer und nackte Haut: Mit ihrer Performance-Kunst hat Marina Abramović in den letzten 50 Jahren immer wieder Grenzen gesprengt. Wer ist die Serbin, die mit ihrem gewaltigen Schaffen den Kunstbegriff neu definiert hat?

Regionale Shrimps vom Hoflädeli: Es ist wichtig, mit der Zeit zu gehen – auch für Bauernhöfe. Die Bedürfnisse der Kundschaft verändern sich: statt Schwein, gibt es Shrimp, statt Emmentaler, gibt es veganen Cashew-Käse. Wie Landwirtschaftsbetriebe für die Zukunft umpflügen, lesen Sie in diesem Artikel.

Die Tage vor dem Tod: Ihre Mutter hat sich mit Sterbehilfe das Leben genommen. Jetzt erzählt Celina, wie sie in den letzten gemeinsamen Tagen mit ihrer Mutter geredet, gelacht und geweint hat. Und wie sie von einem so wichtigen Menschen Abschied nahm.

«Aramsamsam, Aramsam ...»: Helene Fischer hat in diesem Jahr ein neues Kinderlieder-Album veröffentlicht. Darauf performt die Schlagersängerin den Kinderstuben-Hit «Aramsamsam». Unsere Musikredaktorin ging der Frage nach, ob das Lied rassistisch oder kulturbejahend ist.

Geschlagen aus Liebe zu Gott : In christlich-evangelikalen Erziehungsratgebern wurden Schläge und Züchtigung lange als notwendige Massnahmen angepriesen. Welche Auswirkungen eine gewalterfüllte Erziehung auf das eigene Leben haben kann, erläutert eine Betroffene im Gespräch.

Zu viele schlaflose Nächte? Eine gute Mütze Schlaf hilft gegen Demenz, Depressionen und Diabetes. Sogar das Krebsrisiko soll er senken. Doch was tun, wenn wir nicht schlafen können? Die Dos and Don’ts des Schlafengehens.

Zwischen zwei Heimaten: Dazugehören oder eben nicht – das ist Heimat, oder? Als Jugendliche kam die Bosnierin Mersiha Osmanic in die Schweiz und wusste, dass sie eines Tages in ihre Heimat zurückkehren würde. Nach über 30 Jahren in der Schweiz hat sie es getan. Welche emotionalen Hürden sie dabei überwinden musste, erzählt sie in diesem Artikel.