Alexandra de Carvalho ist psychologische Psychotherapeutin und forscht in dem noch jungen Feld der Weltraumpsychologie. Dabei untersucht sie, welche Gefühle Menschen in Extremumgebungen erleben, wie sich die Gruppendynamik während einer Mission verändern kann und welche Strategien gegen Langeweile im Raumschiff sinnvoll sind. Sie leitet seit 2015 das Team «Humane Faktoren» beim Österreichischen Weltraumforum und führt in verschiedenen Organisationen für Analogmissionen Auswahl- und Trainingsprozesse durch.