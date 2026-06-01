Bild des Monats - Das schönste Bild des Monats Mai 2026 ist gewählt

Über 25’000 Stimmen wurden abgegeben: Die wunderbare Aufnahme aus dem Emmental von Beat Arm hat gewonnen, auf dem zweit Platz folgt die luftige Maistimmung von Jörg Bruhin, gefolgt von der Morgenstimmung von Margrit Tischhauser. Vielen Dank fürs Mitmachen.