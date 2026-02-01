Bild des Monats - Das schönste Wetterfoto des Monats Januar 2026 ist gewählt

Mit fast 7000 Stimmen hat René Schwaninger mit seinem Sonnenuntergang vom 7. Januar die Herzen der Zuschauenden erobert. Gefolgt von den Polarlichtern über dem Bantiger und dem Silsersee. Herzliche Gratulation!