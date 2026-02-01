 Zum Inhalt springen

Bild des Monats Das schönste Wetterfoto des Monats Januar 2026 ist gewählt

Mit fast 7000 Stimmen hat René Schwaninger mit seinem Sonnenuntergang vom 7. Januar die Herzen der Zuschauenden erobert. Gefolgt von den Polarlichtern über dem Bantiger und dem Silsersee. Herzliche Gratulation!

01.02.2026, 11:58

  • Bild 1 von 6. Silsersee/GR. 4. Januar: Auf dem gefrorenem Silsersee wandern zwei Menschen in der tiefstehenden Wintersonne. Bildquelle: Daniel Hug.
    Schwarzeis
  • Bild 2 von 6. Oberriet/SG. 3. Januar: Der Januar-Vollmond leuchtet über der winterlichen Nebellandschaft. Bildquelle: Thomas Schmidle.
    Vollmond
  • Bild 3 von 6. Schwänzelegg/GR. 4. Januar: Winterliche Schwänzelegg mit verschneiten Tannen und klarer Sicht auf die umliegende Bergkette. Bildquelle: Patricia Eschmann.
    verschneite Landschaft
  • Bild 4 von 6. Schwägalp/AR. 7. Januar: Sonnuntergang auf der Schwägalp mit warmem Licht über der verschneiten Winterlandschaft. Bildquelle: René Schwaninger.
    Sonnenuntergang
  • Bild 5 von 6. Alpthal/SZ. 11. Januar: Abenddämmerung bei den Mythen. Bildquelle: Adrian Nigg.
    Abenddämerung Mythen
  • Bild 6 von 6. Bantiger/BE. 19. Januar: Polarlichter leuchten in intensiven Rot‑ und Grüntönen über dem Bantiger. Bildquelle: Stefan Häberli.
    Polarlichter
Die Umfrage lief bis am 3. Februar 2026 um 12 Uhr.

Wie kann ich Bilder einreichen?

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

