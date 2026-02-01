Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 6. Silsersee/GR. 4. Januar: Auf dem gefrorenem Silsersee wandern zwei Menschen in der tiefstehenden Wintersonne. Bildquelle: Daniel Hug.
Bild 2 von 6. Oberriet/SG. 3. Januar: Der Januar-Vollmond leuchtet über der winterlichen Nebellandschaft. Bildquelle: Thomas Schmidle.
Bild 3 von 6. Schwänzelegg/GR. 4. Januar: Winterliche Schwänzelegg mit verschneiten Tannen und klarer Sicht auf die umliegende Bergkette. Bildquelle: Patricia Eschmann.
Bild 4 von 6. Schwägalp/AR. 7. Januar: Sonnuntergang auf der Schwägalp mit warmem Licht über der verschneiten Winterlandschaft. Bildquelle: René Schwaninger.
Bild 5 von 6. Alpthal/SZ. 11. Januar: Abenddämmerung bei den Mythen. Bildquelle: Adrian Nigg.
Bild 6 von 6. Bantiger/BE. 19. Januar: Polarlichter leuchten in intensiven Rot‑ und Grüntönen über dem Bantiger. Bildquelle: Stefan Häberli.
Die Umfrage läuft bis am 3. Februar 2026 um 12 Uhr.
Wie kann ich Bilder einreichen?
Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild