Bild des Monats - Wählen Sie das schönste Wetterfoto des Monats Januar 2026

Januar – der erste Monat des Jahres zeigte sich von all seinen Seiten: tiefverschneite Landschaften, mystischer Nebel, klirrende Kälte, glitzerndes Schwarzeis, ein strahlender Vollmond und sogar zarte Polarlichter, die den Himmel verzaubern. Wählen Sie jetzt das schönste Bild des Monats.