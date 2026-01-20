 Zum Inhalt springen

Farbenzauber Polarlichtwahnsinn über der Schweiz

Am Montagabend konnten gegen 21:30 Uhr auf Webcams in den Alpen die ersten schwachen Polarlichter erkannt werden. Einige Minuten später erreichte uns das erste Foto eines Polarlichts aus dem Rheintal, das mit einem Handy aufgenommen wurde.

20.01.2026, 07:56

Kurz danach schien der Himmel zu explodieren. Es gelang nicht nur, rotes Polarlicht zu fotografieren, sondern auch das in unseren Breiten deutlich seltener auftretende grüne Licht wurde von vielen Fotografinnen und Fotografen festgehalten.

Polarlichter am Schweizer Nachthimmel

  • Bild 1 von 22. Trogen/AR . Polarlichter verzaubern die Nacht vom Montag auf den Dienstag. Bildquelle: Hannes Koller.
    Polarlichter, Trogen (AR), 19.01.2026
  • Bild 2 von 22. Röthenbach im Emmental . Bildquelle: Beat Arm.
    Polarlichter
  • Bild 3 von 22. St. Margrethenberg/SG. Bildquelle: Natascha Jud.
    Rotes Polarlicht mit wenig grün.
  • Bild 4 von 22. Buchen/BE . Bildquelle: Reto Haldimann.
    Buchen Bern
  • Bild 5 von 22. Langenberg, Fischenthal/ZH . Bildquelle: Corina Eicher.
    Nordlichter am Nachthimmel.
  • Bild 6 von 22. Grindelwald/BE. Bildquelle: Sandra Schwab.
    Rotes Polarlicht.
  • Bild 7 von 22. Hasle/LU . Bildquelle: Manuela Frey.
    Rotes Polarlicht mit wenig grün.
  • Bild 8 von 22. Oberschrot . Bildquelle: Anton Zbinden.
    Polarlichter
  • Bild 9 von 22. St.Gallen . Bildquelle: Patrick Schmitter.
    Rotes Polarlicht mit wenig grün.
  • Bild 10 von 22. Bönigen b. Interlaken/BE. Bildquelle: Jeannine Kipfer.
    Nordlicht über Berglandschaft und beleuchteten Häusern in der Nacht.
  • Bild 11 von 22. Bruderholz, Basel . Bildquelle: Joelle Berberat.
    Nordlicht über beleuchteter Stadt bei Nacht.
  • Bild 12 von 22. Fideriser Heuberge/GR. Bildquelle: Alina Gschwend.
    Rotes Polarlicht mit wenig grün.
  • Bild 13 von 22. Sattel Schornen/SZ. Bildquelle: Martina Urech.
    Rotes Polarlicht mit wenig grün.
  • Bild 14 von 22. Frienisberg . Bildquelle: Pablo Marmora.
    Wunderschön waren die Nordlichter über dem Berner Seeländer Nebelmeer. Einfach gigantisch
  • Bild 15 von 22. Seedorf/UR . Bildquelle: Julia Bissig.
    Nordlichter über Häuserdächern bei Nacht.
  • Bild 16 von 22. Lenk . Polarlichter . Bildquelle: Anette Rebsdorf.
    Nordlichter über schneebedecktem Dorf in den Bergen bei Nacht.
  • Bild 17 von 22. Krauchthal . Bildquelle: Tobias Messerli.
    Polarlichter
  • Bild 18 von 22. Michelskreuz . Bildquelle: Martin Dominik Zemp.
    Aufgenommen um 22:46 Uhr beim Michelskreuz oberhalb von Root, Luzern.
  • Bild 19 von 22. Sissach/BL . Aurora im Baselbiet . Bildquelle: Stefan Inniger.
    Polarlichter
  • Bild 20 von 22. Oberburg . Bildquelle: Tobias Messerli.
    Polarlichter
  • Bild 21 von 22. Eptingen/BL . Polarlichter Bölchenregion BL . Bildquelle: Markus Singer.
    Aufgenommen vom 19. auf den 20.01.2026 von mir, Markus Singer aus Langenbruck BL
  • Bild 22 von 22. Thun . Bildquelle: Daniel Gerber.
    Polarlichter
Den Höhepunkt der Show der Superlative war vielerorts um ca. 23 Uhr. Danach konnten zwar noch ab und zu schwächere Polarlichter erkannt werden, aber die grosse Schauspiel war vorbei.

Rot oder grün?

Auf etwa 100 Kilometern Höhe leuchten sie grün, auf 200 bis 600 Kilometern Höhe dominiert Rot. Wenn wir von der Schweiz aus Richtung Norden blicken, erkennen wir meist nur den oberen roten Bereich des Polarlichts, ausser das Polarlicht schafft es weit nach Süden, dann haben wir auch die Chance auf grünes Licht, so wie in der vergangenen Nacht.

Wie oft gibt es Polarlicht über der Schweiz?

Statistisch gesehen sind in etwa einem Prozent der Nächte Nordlichter von der Schweiz aus zu sehen. Die Chancen für Polarlichter sind jedoch immer im Frühjahr und im Herbst am höchsten. Dieses und wohl auch nächstes Jahr sind sie etwas häufiger, weil der Sonnenfleckenzyklus von elf Jahren in seiner höchsten Zeit ist.

Der aktuelle Höhepunkt des Sonnenfleckenzyklus fällt in eine Zeit, in der Handykameras so gut sind, dass viele Menschen Nordlichter fotografieren können. Vor elf Jahren war das nicht möglich. Dadurch wirkt es, als gäbe es heute mehr Nordlichter. Tatsächlich sind sie nur leichter festzuhalten.

Radio SRF1, 20. Januar, 06:50 Uhr ; 

