Am Montagabend konnten gegen 21:30 Uhr auf Webcams in den Alpen die ersten schwachen Polarlichter erkannt werden. Einige Minuten später erreichte uns das erste Foto eines Polarlichts aus dem Rheintal, das mit einem Handy aufgenommen wurde.

Kurz danach schien der Himmel zu explodieren. Es gelang nicht nur, rotes Polarlicht zu fotografieren, sondern auch das in unseren Breiten deutlich seltener auftretende grüne Licht wurde von vielen Fotografinnen und Fotografen festgehalten.

Polarlichter am Schweizer Nachthimmel

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 22. Trogen/AR . Polarlichter verzaubern die Nacht vom Montag auf den Dienstag. Bildquelle: Hannes Koller. 1 / 22 Legende: Trogen/AR Polarlichter verzaubern die Nacht vom Montag auf den Dienstag. Hannes Koller

Bild 2 von 22. Röthenbach im Emmental . Bildquelle: Beat Arm. 2 / 22 Legende: Röthenbach im Emmental Beat Arm

Bild 3 von 22. St. Margrethenberg/SG. Bildquelle: Natascha Jud. 3 / 22 Legende: St. Margrethenberg/SG Natascha Jud

Bild 4 von 22. Buchen/BE . Bildquelle: Reto Haldimann. 4 / 22 Legende: Buchen/BE Reto Haldimann

Bild 5 von 22. Langenberg, Fischenthal/ZH . Bildquelle: Corina Eicher. 5 / 22 Legende: Langenberg, Fischenthal/ZH Corina Eicher

Bild 6 von 22. Grindelwald/BE. Bildquelle: Sandra Schwab. 6 / 22 Legende: Grindelwald/BE Sandra Schwab

Bild 7 von 22. Hasle/LU . Bildquelle: Manuela Frey. 7 / 22 Legende: Hasle/LU Manuela Frey

Bild 8 von 22. Oberschrot . Bildquelle: Anton Zbinden. 8 / 22 Legende: Oberschrot Anton Zbinden

Bild 9 von 22. St.Gallen . Bildquelle: Patrick Schmitter. 9 / 22 Legende: St.Gallen Patrick Schmitter

Bild 10 von 22. Bönigen b. Interlaken/BE. Bildquelle: Jeannine Kipfer. 10 / 22 Legende: Bönigen b. Interlaken/BE Jeannine Kipfer

Bild 11 von 22. Bruderholz, Basel . Bildquelle: Joelle Berberat. 11 / 22 Legende: Bruderholz, Basel Joelle Berberat

Bild 12 von 22. Fideriser Heuberge/GR. Bildquelle: Alina Gschwend. 12 / 22 Legende: Fideriser Heuberge/GR Alina Gschwend

Bild 13 von 22. Sattel Schornen/SZ. Bildquelle: Martina Urech. 13 / 22 Legende: Sattel Schornen/SZ Martina Urech

Bild 14 von 22. Frienisberg . Bildquelle: Pablo Marmora. 14 / 22 Legende: Frienisberg Pablo Marmora

Bild 15 von 22. Seedorf/UR . Bildquelle: Julia Bissig. 15 / 22 Legende: Seedorf/UR Julia Bissig

Bild 16 von 22. Lenk . Polarlichter . Bildquelle: Anette Rebsdorf. 16 / 22 Legende: Lenk Polarlichter Anette Rebsdorf

Bild 17 von 22. Krauchthal . Bildquelle: Tobias Messerli. 17 / 22 Legende: Krauchthal Tobias Messerli

Bild 18 von 22. Michelskreuz . Bildquelle: Martin Dominik Zemp. 18 / 22 Legende: Michelskreuz Martin Dominik Zemp

Bild 19 von 22. Sissach/BL . Aurora im Baselbiet . Bildquelle: Stefan Inniger. 19 / 22 Legende: Sissach/BL Aurora im Baselbiet Stefan Inniger

Bild 20 von 22. Oberburg . Bildquelle: Tobias Messerli. 20 / 22 Legende: Oberburg Tobias Messerli

Bild 21 von 22. Eptingen/BL . Polarlichter Bölchenregion BL . Bildquelle: Markus Singer. 21 / 22 Legende: Eptingen/BL Polarlichter Bölchenregion BL Markus Singer

Bild 22 von 22. Thun . Bildquelle: Daniel Gerber. 22 / 22 Legende: Thun Daniel Gerber Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Den Höhepunkt der Show der Superlative war vielerorts um ca. 23 Uhr. Danach konnten zwar noch ab und zu schwächere Polarlichter erkannt werden, aber die grosse Schauspiel war vorbei.

Rot oder grün?

Auf etwa 100 Kilometern Höhe leuchten sie grün, auf 200 bis 600 Kilometern Höhe dominiert Rot. Wenn wir von der Schweiz aus Richtung Norden blicken, erkennen wir meist nur den oberen roten Bereich des Polarlichts, ausser das Polarlicht schafft es weit nach Süden, dann haben wir auch die Chance auf grünes Licht, so wie in der vergangenen Nacht.

Wie oft gibt es Polarlicht über der Schweiz?

Statistisch gesehen sind in etwa einem Prozent der Nächte Nordlichter von der Schweiz aus zu sehen. Die Chancen für Polarlichter sind jedoch immer im Frühjahr und im Herbst am höchsten. Dieses und wohl auch nächstes Jahr sind sie etwas häufiger, weil der Sonnenfleckenzyklus von elf Jahren in seiner höchsten Zeit ist.

Passend zum Thema Aurora Borealis Das müssen Sie über die Schweizer Polarlichter wissen

Der aktuelle Höhepunkt des Sonnenfleckenzyklus fällt in eine Zeit, in der Handykameras so gut sind, dass viele Menschen Nordlichter fotografieren können. Vor elf Jahren war das nicht möglich. Dadurch wirkt es, als gäbe es heute mehr Nordlichter. Tatsächlich sind sie nur leichter festzuhalten.