Kurz danach schien der Himmel zu explodieren. Es gelang nicht nur, rotes Polarlicht zu fotografieren, sondern auch das in unseren Breiten deutlich seltener auftretende grüne Licht wurde von vielen Fotografinnen und Fotografen festgehalten.
Polarlichter am Schweizer Nachthimmel
Bild 1 von 22. Trogen/AR . Polarlichter verzaubern die Nacht vom Montag auf den Dienstag. Bildquelle: Hannes Koller.
Bild 2 von 22. Röthenbach im Emmental . Bildquelle: Beat Arm.
Bild 3 von 22. St. Margrethenberg/SG. Bildquelle: Natascha Jud.
Bild 4 von 22. Buchen/BE . Bildquelle: Reto Haldimann.
Bild 5 von 22. Langenberg, Fischenthal/ZH . Bildquelle: Corina Eicher.
Bild 6 von 22. Grindelwald/BE. Bildquelle: Sandra Schwab.
Bild 7 von 22. Hasle/LU . Bildquelle: Manuela Frey.
Bild 8 von 22. Oberschrot . Bildquelle: Anton Zbinden.
Bild 9 von 22. St.Gallen . Bildquelle: Patrick Schmitter.
Bild 10 von 22. Bönigen b. Interlaken/BE. Bildquelle: Jeannine Kipfer.
Bild 11 von 22. Bruderholz, Basel . Bildquelle: Joelle Berberat.
Bild 12 von 22. Fideriser Heuberge/GR. Bildquelle: Alina Gschwend.
Bild 13 von 22. Sattel Schornen/SZ. Bildquelle: Martina Urech.
Bild 14 von 22. Frienisberg . Bildquelle: Pablo Marmora.
Bild 15 von 22. Seedorf/UR . Bildquelle: Julia Bissig.
Bild 16 von 22. Lenk . Polarlichter . Bildquelle: Anette Rebsdorf.
Bild 17 von 22. Krauchthal . Bildquelle: Tobias Messerli.
Bild 18 von 22. Michelskreuz . Bildquelle: Martin Dominik Zemp.
Bild 19 von 22. Sissach/BL . Aurora im Baselbiet . Bildquelle: Stefan Inniger.
Bild 20 von 22. Oberburg . Bildquelle: Tobias Messerli.
Bild 21 von 22. Eptingen/BL . Polarlichter Bölchenregion BL . Bildquelle: Markus Singer.
Bild 22 von 22. Thun . Bildquelle: Daniel Gerber.
Den Höhepunkt der Show der Superlative war vielerorts um ca. 23 Uhr. Danach konnten zwar noch ab und zu schwächere Polarlichter erkannt werden, aber die grosse Schauspiel war vorbei.
Rot oder grün?
Auf etwa 100 Kilometern Höhe leuchten sie grün, auf 200 bis 600 Kilometern Höhe dominiert Rot. Wenn wir von der Schweiz aus Richtung Norden blicken, erkennen wir meist nur den oberen roten Bereich des Polarlichts, ausser das Polarlicht schafft es weit nach Süden, dann haben wir auch die Chance auf grünes Licht, so wie in der vergangenen Nacht.
Wie oft gibt es Polarlicht über der Schweiz?
Statistisch gesehen sind in etwa einem Prozent der Nächte Nordlichter von der Schweiz aus zu sehen. Die Chancen für Polarlichter sind jedoch immer im Frühjahr und im Herbst am höchsten. Dieses und wohl auch nächstes Jahr sind sie etwas häufiger, weil der Sonnenfleckenzyklus von elf Jahren in seiner höchsten Zeit ist.
Der aktuelle Höhepunkt des Sonnenfleckenzyklus fällt in eine Zeit, in der Handykameras so gut sind, dass viele Menschen Nordlichter fotografieren können. Vor elf Jahren war das nicht möglich. Dadurch wirkt es, als gäbe es heute mehr Nordlichter. Tatsächlich sind sie nur leichter festzuhalten.