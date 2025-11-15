Polarlichter sorgten in dieser Woche für ein seltenes Spektakel am Schweizer Himmel. Toll eingefangen von Lukas Wyss! Der Seerauch über dem Gerzensee gibt Meteo-Bonuspunkte und er holt sich damit das Wettervideo der Woche. Noch mehr Spektakuläres gibt es in den weiteren Videos der Woche in der Galerie zu bestaunen. Einerseits mehr Polarlicht, andererseits tanzende Nebelfelder.
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
