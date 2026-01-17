Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

David Heidelberger fing die Abendstimmung über dem Oberengadin am 14. Januar ein. Wer genug lang wartet, sieht die fleissigen Pistenfahrzeuge auf der Corviglia. Gratulation zum stimmungsvollen Wettervideo der Woche.

Die weiteren Videos zeigen Föhn- und Nebelimpressionen. Vielen Dank für die Einsendungen!

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo