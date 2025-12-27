Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Wer hat den Hochnebel-Hahn nicht zugedreht?

Wie ein überlaufendes Becken sah es am Dienstagabend bei Beinwil/SO aus, als der Hochnebel vom Mittelland über den Jura floss und eine gigantische Nebelwelle produzierte. Mit diesem eindrücklichen Zeitraffer hat Stefan Hochstrasser das Wettervideo der Woche eingefangen. Herzliche Gratulation!

Weitere spektakuläre Nebelvideos gibt es in der folgenden Galerie. Herzlichen Dank an die zahlreichen Einsendungen und vor allem für die lebhaften Nebel-Zeitraffer.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo