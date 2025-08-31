Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Der meteorologische Sommer geht heute vorbei. Darum nehmen wir uns für das neuste Wettervideo der Woche etwas mehr Zeit. In aller Ruhe schauen wir uns an, wie der Mond langsam, sehr langsam untergeht. Gratulation zum Wettervideo der Woche, Monika Baumüller!

Ein weiterer Hingucker der Woche stammt von Heinz Sutter, bei ihm hat es ordentlich gehagelt:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

