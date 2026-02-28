Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Am Donnerstag wirkte die Seeenge «Nas» zwischen dem Vitznauer und dem Gersauer Seebecken im Vierwaldstättersee wie ein Ablassventil für den Nebel, durch das er sich zwängte.

Dieses spektakuläre Zeitraffer-Video von Arnold Markus ist verdientermassen das Wettervideo der Woche. Herzliche Gratulation!

Ein weiteres #SRFMeteoVideo aus dieser Woche zeigt ebenfalls die Dynamik des Nebels im Zeitraffer, welcher von der Dampfwolke des Kernkraftwerks Leibstadt durchbrochen wird. Vielen Dank für alle Einsendungen!

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo