Eine intensive rote Morgenstimmung hat diese Woche die Berner Alpen in warmes Licht getaucht. Noch vor Sonnenaufgang färbten hohe Wolken den Himmel kräftig rot – ein stimmungsvolles Zusammenspiel von Licht und Wetter, das Urs Hufschmid für uns eingefangen hat. Herzliche Gratulation zum Wettervideo der Woche.
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
