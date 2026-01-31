Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Ein Morgenhimmel wie aus einem Gemälde

Eine intensive rote Morgenstimmung hat diese Woche die Berner Alpen in warmes Licht getaucht. Noch vor Sonnenaufgang färbten hohe Wolken den Himmel kräftig rot – ein stimmungsvolles Zusammenspiel von Licht und Wetter, das Urs Hufschmid für uns eingefangen hat. Herzliche Gratulation zum Wettervideo der Woche.

Weitere wunderschöne #SRFMeteoVideos finden Sie hier. Vielen Dank für alle Einsendungen.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

