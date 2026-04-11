 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Wettervideo der Woche Die Gewittersaison ist eröffnet

Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Autor: 

11.04.2026, 15:57

Teilen

Ein Blitz im Schnee. Die doch eher seltene Kombination bringt Susanne Léchot das Wettervideo der Woche. Wir staunen und gratulieren!

Einen weiteren Blitz liefert Regina Koller, dazu gibt es in der Galerie eine Lawine und zwei neblige Morgenstimmungen. Vielen Dank für alle eingesendeten Videos und viel Spass beim Anschauen.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?

Box aufklappen Box zuklappen

Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo

SRF Meteo App

Box aufklappen Box zuklappen
Das SRF Meteo-Logo vor einer Waldlandschaft

Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.

Jetzt installieren und mitwettern.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)