Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Ein Blitz im Schnee. Die doch eher seltene Kombination bringt Susanne Léchot das Wettervideo der Woche. Wir staunen und gratulieren!

Einen weiteren Blitz liefert Regina Koller, dazu gibt es in der Galerie eine Lawine und zwei neblige Morgenstimmungen. Vielen Dank für alle eingesendeten Videos und viel Spass beim Anschauen.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo