Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Diese Woche hatte uns eine aussergewöhnliche Hitzewelle fest im Griff. Dabei waren die Nächte oft wolkenlos und sternenklar. Perfekt also, um die Milchstrasse zu beobachten. So entstand der faszinierende Zeitraffer von Florian Zürcher, der im Tösstal seine Kamera installiert und auf unserer Heimatgalaxie fokussiert hat. Diese Aufnahme küren wir damit zum Wettervideo der Woche. Herzliche Gratulation!

Weitere tolle Videos dieser Woche zeigen einen wachsenden Gewitterturm und den für Wassersport beliebten Malojawind auf dem Silvaplanersee/GR.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo