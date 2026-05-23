Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Vor einer Woche war es noch fast winterlich, nun herrscht Hochsommer. Und dazwischen bescherte uns ein Gewitter am Montagabend eine farbenfrohe Stimmung im Berner Oberland. Das Wettervideo der Woche stammt von Hanspeter Zbinden und zeigt einen doppelten Regenbogen. Herzliche Gratulation!

Zwei weitere Videos stammen ebenfalls aus dem Kanton Bern. Sie zeigen den riesigen Wetterkontrast innerhalb von einer Woche am Beispiel Alpaufzug:



Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo