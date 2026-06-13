Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

In der vergangenen Woche gab es abwechslungsreiches Wetter mit Sonne, Wolken, Regenschauern, Gewittern, Schnee und Wind.

Das Wettervideo der Woche stammt von Tobias Messerli: eine herrliche Morgenstimmung im Emmental mit Mohnfeld im Vordergrund und Morgenrot im Hintergrund.

Die weiteren Videos in der Galerie zeigen den Schnee in den Bergen sowie den Wind.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo