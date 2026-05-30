Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Still und starr liegen sie da, kleine Quellwölkchen bei trockenem Wetter. Könnte man meinen. Effektiv sind sie in Bewegung und «wollen» in die Höhe wachsen. Allerdings wird das Wachstum von der trockenen und/oder stabilen Umgebungsluft unterdrückt. Mit der Dokumentation des Vorgangs heimst Georg Locher das Wettervideo der Woche ein. Wir gratulieren!



Weitere Videos der Woche zeigen den Mondaufgang vom Freitagabend aus unterschiedlichen Perspektiven. Vielen Dank für alle Einsendungen!

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo