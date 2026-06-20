Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Nach sonnigen Tagen zogen am Freitag Gewitter über die Schweiz. Starker Regen, Hagel und Wind waren dabei. Eindrücklich ist die Regenwand, die Denise Gerth in Gersau/SZ eingefangen hat. Es ist unser Wettervideo der Woche – herzliche Gratulation.

Hier sind weitere eindrückliche Videos der Gewitter. Ein Video zeigt die Folgen der Gewitter: Lokal bildete sich am Tag darauf Nebel.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo