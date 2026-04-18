Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Lange musste man im Tessin auf den Regen warten, am vergangenen Montag ist er nun endlich gekommen. Das Wettervideo der Woche stammt von Irene Eichhorn. Es zeigt, wie Regenwolken an den Berghängen nördlich von Locarno/TI entlang ziehen. Herzliche Gratulation!

Ein weiteres Video stammt zwar von letzter Woche, ist aber trotzdem wunderschön: Morgenstimmung im Emmental mit Nebelschwaden und Sonnenaufgang. Vielen Dank für alle eingesendeten Videos und viel Spass beim Anschauen.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo