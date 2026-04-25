Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Das Wettervideo der Woche führt in die frühen Morgenstunden über den Glarner Bergen. Vom Fridlispitz aus zeigt der Zeitraffer, wie sich das erste Sonnenlicht langsam über die Landschaft ausbreitet. Herzliche Gratulation an Stefan Elmer!

Doch auch abseits dieses Moments hatte das Wetter in dieser Woche viel zu bieten. Weitere Videos zeigen, wie Nebel über einen Hügelzug überströmt, präsentieren vielfältige Eindrücke der Frühlingslandschaft oder dokumentieren den Aufzug dunkler Regenwolken. Vielen Dank für alle eingesendeten Videos und viel Spass beim Anschauen.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo