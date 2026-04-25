 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Wettervideo der Woche Erste Sonnenstrahlen über den Glarner Alpen

Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Autor: 

25.04.2026, 15:46

Teilen

Das Wettervideo der Woche führt in die frühen Morgenstunden über den Glarner Bergen. Vom Fridlispitz aus zeigt der Zeitraffer, wie sich das erste Sonnenlicht langsam über die Landschaft ausbreitet. Herzliche Gratulation an Stefan Elmer!

Doch auch abseits dieses Moments hatte das Wetter in dieser Woche viel zu bieten. Weitere Videos zeigen, wie Nebel über einen Hügelzug überströmt, präsentieren vielfältige Eindrücke der Frühlingslandschaft oder dokumentieren den Aufzug dunkler Regenwolken. Vielen Dank für alle eingesendeten Videos und viel Spass beim Anschauen.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?

Box aufklappen Box zuklappen

Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo

SRF Meteo App

Box aufklappen Box zuklappen
Das SRF Meteo-Logo vor einer Waldlandschaft

Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.

Jetzt installieren und mitwettern.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)