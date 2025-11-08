Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Herzlichen Glückwunsch an Beat Waldisberg zum Wettervideo der Woche! Mit etwas Weitblick lässt sich die Dynamik des Nebels darin sehr schön erkennen. Er «hockt» nicht einfach nur im Hürntal/LU, sondern zieht hin und her, steigt an und sinkt ab. Ganz zum Schluss löst er sich auf, gemäss Sonnenstand vermutlich kurz nach dem Mittag.

Weitere tolle Videos der Woche gibt es hier:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo