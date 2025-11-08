Herzlichen Glückwunsch an Beat Waldisberg zum Wettervideo der Woche! Mit etwas Weitblick lässt sich die Dynamik des Nebels darin sehr schön erkennen. Er «hockt» nicht einfach nur im Hürntal/LU, sondern zieht hin und her, steigt an und sinkt ab. Ganz zum Schluss löst er sich auf, gemäss Sonnenstand vermutlich kurz nach dem Mittag.
Weitere tolle Videos der Woche gibt es hier:
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
SRFMeteoVideo
SRF Meteo App
Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.
Jetzt installieren und mit wettern.