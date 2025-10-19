Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Hier ist der Hochnebel richtig hoch

Beim Wetter in dieser Woche gab es entweder Hochnebel, Nebel oder blauen Himmel. Zum Glück für uns alle gehören Nebelvideos zu den spektakulärsten Aufnahmen vom Schweizer Wetter. Dies beweisen die zahlreichen Wettervideos aus dieser Woche eindrücklich. Das Wettervideo der Woche verdient sich Rolf Loosli. Sein Video zeigt, wie Hochnebel vom Alpstein ins Rheintal fliesst.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

