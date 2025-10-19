Beim Wetter in dieser Woche gab es entweder Hochnebel, Nebel oder blauen Himmel. Zum Glück für uns alle gehören Nebelvideos zu den spektakulärsten Aufnahmen vom Schweizer Wetter. Dies beweisen die zahlreichen Wettervideos aus dieser Woche eindrücklich. Das Wettervideo der Woche verdient sich Rolf Loosli. Sein Video zeigt, wie Hochnebel vom Alpstein ins Rheintal fliesst.
Weitere imposante Nebelvideos gibt es hier:
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.
SRFMeteoVideo
SRF Meteo App
Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.
Jetzt installieren und mit wettern.