Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Nebel wie Watte über der Landschaft

Jede Jahreszeit hat ihre typischen Wetterphänomene. Im Herbst ist es besonders der Nebel.

Im Wettervideo der Woche von Ueli Bächtold erinnern die Nebelschwaden über der hügeligen Landschaft um Wittenbach/SG an sanfte Wattebäuschchen.

Weitere interessante Videos der Woche gibt es in dieser Galerie:

