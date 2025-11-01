Jede Jahreszeit hat ihre typischen Wetterphänomene. Im Herbst ist es besonders der Nebel.
Im Wettervideo der Woche von Ueli Bächtold erinnern die Nebelschwaden über der hügeligen Landschaft um Wittenbach/SG an sanfte Wattebäuschchen.
Weitere interessante Videos der Woche gibt es in dieser Galerie:
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
