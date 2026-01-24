Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Das Wetter bot in dieser Woche nicht viel Spektakel. Umso faszinierender waren die Polarlichter, die am Montagabend eine bezaubernde Lichtshow boten. Man fühlte sich beinahe wie in Finnland, zumindest wem die Sicht nicht durch den Nebel verdeckt war.

Welches das schönste Polarlicht-Video ist, war eine schwierige Entscheidung. Die meisten Farben kommen im Video von Martin Dominik Zemp zur Geltung, weshalb wir dieses zum Wettervideo der Woche küren. Für welches hätten Sie sich entschieden?

Die weiteren, genauso wunderschönen Aufnahmen der Polarlicht-Show finden Sie hier. Vielen Dank für alle Einsendungen.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo