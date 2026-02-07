Skifahren bei Föhn hat seine Tücken. Manchmal kommt man mit der Bahn nicht hoch. Manchmal wird die Abfahrt zur speziellen Herausforderung. Dass dies spektakulär anzusehen ist, beweist unser Wettervideo der Woche, aufgenommen von Esther Frei. Herzliche Gratulation.
Weitere #SRFMeteoVideos aus dieser Woche zeigen wunderschön, wie es im Nebelmeer Wellen und Strömungen gibt. Vielen Dank für alle Einsendungen!
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
