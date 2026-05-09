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Wettervideo der Woche Regenbögen kommen am Abend gross raus

Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

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09.05.2026, 15:32

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Ein langer Zeitraffer eines Regenbogens ist keine einfache Sache. Schliesslich müssen Sonnenschein und Regen über einen längeren Zeitraum hinweg nah beieinander liegen. Caroline Stalder hat das im Wettervideo der Woche geschafft, herzlichen Glückwunsch!

Das Video zeigt, wie ein Regenbogen im Laufe des Nachmittags wächst. Je tiefer die Sonne steht, desto breiter und höher wird er.

Neben (wachsenden) Regenbögen zeigen die weiteren tollen Videos auch ein anderes Frühlingsphänomen. Der Wind verfrachtete grosse Mengen an Fichten- und Föhrenpollen. Entgegen ihrem grundsätzlich schlechten Ruf sind diese Pollen jedoch nicht allergen.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?

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Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo

SRF Meteo App

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Das SRF Meteo-Logo vor einer Waldlandschaft

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