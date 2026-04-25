Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Die Wolken tanzen im Wettervideo der Woche eine Polonaise. In diesem Zeitraffer mit Blick von Schwyz aus in Richtung Brunnen/SZ schwebt eine Wolkenstrasse auf immer gleicher Höhe nordwärts. Herzliche Gratulation an Irene Eichhorn!

Weitere tolle Videos zeigen den aufgehenden Vollmond. Einmal aufgenommen von Lukas Wyss in Rümligen/BE und einmal von Robert Egli in Hinwil/ZH. Zudem hat Peter Bumbacher in Cevio/TI einen dampfenden Berg gefunden.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo