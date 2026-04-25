 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Wettervideo der Woche Wolken-Polonaise über dem Urnersee

Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Autor: 

25.04.2026, 15:46

Teilen

Die Wolken tanzen im Wettervideo der Woche eine Polonaise. In diesem Zeitraffer mit Blick von Schwyz aus in Richtung Brunnen/SZ schwebt eine Wolkenstrasse auf immer gleicher Höhe nordwärts. Herzliche Gratulation an Irene Eichhorn!

Weitere tolle Videos zeigen den aufgehenden Vollmond. Einmal aufgenommen von Lukas Wyss in Rümligen/BE und einmal von Robert Egli in Hinwil/ZH. Zudem hat Peter Bumbacher in Cevio/TI einen dampfenden Berg gefunden.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?

Box aufklappen Box zuklappen

Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo

SRF Meteo App

Box aufklappen Box zuklappen
Das SRF Meteo-Logo vor einer Waldlandschaft

Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.

Jetzt installieren und mitwettern.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)