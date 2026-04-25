Die Wolken tanzen im Wettervideo der Woche eine Polonaise. In diesem Zeitraffer mit Blick von Schwyz aus in Richtung Brunnen/SZ schwebt eine Wolkenstrasse auf immer gleicher Höhe nordwärts. Herzliche Gratulation an Irene Eichhorn!
Weitere tolle Videos zeigen den aufgehenden Vollmond. Einmal aufgenommen von Lukas Wyss in Rümligen/BE und einmal von Robert Egli in Hinwil/ZH. Zudem hat Peter Bumbacher in Cevio/TI einen dampfenden Berg gefunden.
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
SRFMeteoVideo
SRF Meteo App
Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.
Jetzt installieren und mitwettern.