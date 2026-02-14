Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Auch Wolken mögen es schnell. Wenn sie ein Gebirge hinunterstürzten, gleichen die Wolken einem Fluss. Katrin Brunner konnte dies am Jura beobachten. Herzliche Gratulation zum Wettervideo der Woche.

Bei einem weiteren #SRFMeteoVideos ähnelt das Ganze schon mehr einem Wasserfall. Vielen Dank für alle Einsendungen!

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo