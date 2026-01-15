«HaDi» gibt seit über 20 Jahren der Schweizer Wikipedia ein Gesicht. Er gibt Kurse für Einsteigerinnen und Einsteiger und sorgt dafür, dass Schweizer Themen auf der digitalen Enzyklopädie qualitativ einwandfrei und toll bebildert sind.

Diego Hättenschwiler in den Ferien in London, als es ihm den Ärmel bei Wikipedia hineinzog. Er stellte fest, dass es auf Wikipedia viele Artikel über die Stadt gab, denen es an Fotos mangelte. Also lud er kurzerhand eigene Aufnahmen hoch. Das Benutzerkonto «HaDi» war geboren. Am 2. September 2004, drei Jahre nach dem Start der Wikipedia.

Dass Wikipedia in den Jahren darauf sein ganzes Leben verändern und prägen würde, war dem Historiker und wissenschaftlichen Bibliothekar damals noch nicht bewusst.

Was ist Wikimedia? Box aufklappen Box zuklappen Im Zusammenhang mit Wikipedia liest man allenthalben den Begriff «Wikimedia Schweiz». Das ist der Förderverein für die Schweizer Community. Er sorgt für die Mittelbeschaffung, unterstützt finanziell und logistisch und propagiert die Bedeutung der Wikipedia und ihrer Schwester-Plattformen für eine informierte Gesellschaft. Auf die Inhalte von Wikipedia nimmt der Verein keinen Einfluss.

Mehr als 20 Jahre später darf er sich mit Fug und Recht «Wikipedianer» nennen. Die offiziell erforderlichen fünf Artikelbearbeitungen pro Monat, sogenannte «Edits», übertrifft HaDi spielend. In der Schweiz erreichen diesen Status rund 850 Personen – weltweit sorgen rund 280'000 freiwillige Wikipedianer für die Qualitätssicherung der Artikel – mehrheitlich Männer. Diego Hättenschwiler kümmert sich vor allem um Artikel mit Schweizer Bezug.

Legende: Diego Hättenschwiler bei der Verleihung der «WikiSwiss Awards», ein Schweizer Ehrenpreis, um langjähriges und engagiertes Mitwirken an Wikipedia und deren Projekten zu würdigen. Kerstin Sonnenkalb, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Diego Hättenschwiler ist kein unsichtbares Heinzelmännchen, wie viele seiner Wikipedianer- Kollegen und Kolleginnen. Seit er Kurse rund um Wikipedia gibt, Veranstaltungen organisiert, für dieses Engagement 2021 den «WikiSwiss Award» erhielt und 2022 zum einzigen Schweizer «Wikipedia Kulturbotschafter» gekürt wurde, ist er auch zum Gesicht der Schweizer Wikipedia geworden.

Es sei schön, dazu beitragen zu können, das Weltwissen möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, sagt der heute 63-jährige Hättenschwiler. Was rät er jenen, die bei dieser Wissensvermittlung mithelfen möchten?

Wie kann man Wikipedia-Artikel bearbeiten? Box aufklappen Box zuklappen Es sei ganz einfach und man müsse sich nicht einmal anmelden auf Wikipedia: Bei einem Artikel auf «Bearbeiten» klicken und dann eine Korrektur reinschreiben oder einen Satz ergänzen. Danach der wichtigste Schritt: Einen Beleg dazufügen. Dazu oben links auf den Knopf drücken, eine Art Anführungszeichen, und dann einen Link angeben oder ein Bild oder Dokument anfügen als Beleg. Zum Schluss auf «veröffentlichen» klicken.

Nicht immer bierernst

Auch wer einen neuen Artikel erstellen möchte, sei willkommen – und dabei müsse es auch nicht immer bierernst zu und her gehen. Beispielsweise der Artikel zu «Apéro». Den habe ein Deutscher erstellt, dem in der Schweiz aufgefallen sei, dass es hierzulande dauernd Apéros gäbe – und in Deutschland nicht. Nur kurze Zeit nach der Publikation des Artikels kam aus Deutschland der Kommentar «Was soll denn das sein?» zusammen mit einem Löschantrag.

Frisst die KI die Wikipedia? Box aufklappen Box zuklappen Vermehrt beantworten KI Chatbots unsere Fragen, statt dass wir auf der Wikipedia nachschauen. Das bringt für die Online-Enzyklopädie verschiedene Risiken: Weniger Bekanntheit führt zu weniger Spenden und weniger Freiwilligen

Steigende Kosten durch Bot-Abfragen Umgekehrt finden sich auch immer mehr Inhalte, die von Chatbots generiert wurden, auf der Wiki. Laut einer Studie waren 5 Prozent der neuen Einträge auf der englischsprachigen Wiki von der KI geschrieben. Auch das birgt Probleme: Die Qualität leidet und damit das Vertrauen in die Wikipedia

Aufwand für die Freiwilligen, die KI-Beiträge aufspüren und löschen müssen

Zirkularität wenn die KI, die auf der Wikipedia trainiert wird, die Wikipediabeiträge schreibt Nicht zuletzt birgt die KI aber auch Chancen für die Wikipedia – als Werkzeug, das die menschlichen Autorinnen und Admins nutzen können, zum Beispiel: Probleme finden und markieren

Übersetzungen, insbesondere in Sprachen mit weniger Wikipedianern

Zusammen mit anderen Schweizer Wikipedianern verteidigte Diego Hättenschwiler den Beitrag, unter anderem dem Argument, dass die Schweizer Nationalbank einen Geldmarkt-Apéro durchführe. Das zeige die Wichtigkeit des «Apéros». Die Argumentation überzeugte die Wikipedia-Community und der Artikel durfte bleiben.

Es ist ein Beitrag unter 66 Millionen Artikeln der grössten Wissens-Sammlung, die Menschen je aufgebaut haben und und damit zu einem der erfolgreichsten Projekte der Internetgesellschaft zählt.