Einschätzungen von Inlandredaktor Iwan Santoro

Es ist ein historischer Tag für Schwule und Lesben in der Schweiz. Homosexuelle Paare können nun heiraten und werden auch bei der Einbürgerung, bei der gemeinsamen Adoption und bei der Witwenrente gleich behandelt wie heterosexuelle Paare.

Die Gay-Community hat allen Grund stolz zu sein am heutigen Abstimmungssonntag: auf sich, aber auch aufs Schweizer Stimmvolk. Denn ursprünglich wollten Bundesrat und ein Grossteil des Parlamentes die Kinderfrage ausklammern – also Homo-Ehe «Ja», Kinderadoption und Samenspende «Nein». Die Bevölkerung sei noch nicht so weit, war jeweils die Argumentation. Die Homosexuellen-Dachverbände wollten aber von einer «Ehe light» nichts wissen und gingen zusammen mit den progressiven politischen Kräften aufs Ganze.

Auch die Kampagne der Gegner setzte Kinderadoption und Samenspende ins Zentrum. Mit einer emotionalen Kampagne mit weinenden Kindern und sogar mit einem Zombie warben sie für ein Nein. Die gegnerischen Argumente verfingen aber bei der Mehrheit der Stimmbevölkerung nicht. Es wollte die Kinderfrage nicht ausklammern und hat mit dem deutlichen Ja einem jahrelangen Kampf für gleiche Rechte von Schwulen und lesbischen Paaren zum Durchbruch verholfen – für eine Ehe für alle und nicht eine Ehe light.