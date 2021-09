Initiative Kapitalbesteuerung Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» JA 31.8% 422'241 Stimmen

NEIN 68.2% 905'854 Stimmen Standesstimmen JA 0.0



NEIN 16.5 Stimmbeteiligung % JA-Anteil in %













Kanton

NEIN % Stimmen

66 Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung sagt laut der SRG-Hochrechnung Nein zur Juso-Initiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern».

Die Initiative ist zudem definitiv am Ständemehr gescheitert.

Das Schicksal vieler Volksinitiativen ist auch dasjenige der sogenannten «99-Prozent-Initiative»: Je näher das Abstimmungsdatum rückte, umso mehr gingen die Zustimmungswerte zurück. Das Nein musste erwartet werden. Politologe Lukas Golder von gfs.bern sagte im Schweizer Fernsehen (SRF), dass wohl rund zwei Drittel Nein zur Vorlage sagten. Die Initiative verlangte, dass Einkommen aus Kapitaleinkommen künftig ab einem Schwellenwert eineinhalb Mal so hoch besteuert werden wie Lohneinkommen.

Ein leichtes Spiel für das bürgerliche Lager Box aufklappen Box zuklappen Einschätzungen von Bundeshausredaktor Andy Müller Mit der einfachen Formel «Gefahr für die Wirtschaft» konnten in den letzten Jahren praktisch alle linken Initiativen gebodigt werden. Einmal mehr hatten die breit aufgestellten bürgerlichen Gegnerinnen und Gegner ein leichtes Spiel. Die Gegner schafften es mit ihrer Kampagne aber auch, nicht nur die mittelständischen Betriebe als «Opfer» der Initiative zu benennen, sondern den ganzen Schweizer Mittelstand. Weil sich eine deutliche Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Mittelstand zurechnet, verfehlte die Kampagne ihre Wirkung nicht. Die Initiative hatte aber auch ein paar «handwerkliche Mängel», wie auch linke Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Bundeshaus hinter vorgehaltener Hand kritisierten. Der Verfassungstext war zu offen formuliert. Das Parlament hätte sich wohl jahrelang darüber gestritten, was überhaupt unter den unscharfen Begriff «Kapitaleinkommen» fällt, und ab welchem Betrag die höhere Besteuerung greifen würde. Die Initiantinnen und Initianten hatten von Anfang an wenig Chancen, konnten aber trotzdem Missstände einer breiteren Öffentlichkeit vor Augen führen: Die Vermögen in der Schweiz sind sehr ungleich verteilt. Hier sieht laut den SRG-Abstimmungsumfragen eine Mehrheit durchaus Handlungsbedarf. Doch die Linke hat kaum die Kraft, das mittels einer Initiative zu ändern. Solche Volksbegehren scheiterten immer.

SP, Grüne Partei, EVP und die Gewerkschaften unterstützten die Initiative. Ein Prozent der Schweizer Bevölkerung verfügt über rund 42 Prozent des gesamten Vermögens in der Schweiz. Mit der sogenannten «99-Prozent-Initiative» sollte diese soziale Ungleichheit angegangen und mehr Verteilungsgerechtigkeit geschaffen werden – zugunsten der 99 Prozent, die nicht zu den Reichsten zählen.

In einer ersten Reaktion äusserte Nationalrätin Regula Rytz (Grüne/BE) ihr Bedauern ob des klaren Nein-Trends zur «99-Prozent-Initiative». Die Initiative sei moderat und offen formuliert gewesen. Gegnerinnen und Gegner hätten sich nicht mit dem Inhalt der Initiative beschäftigt, sondern nur mit der Absenderin, der Juso.

Höhere Kapitalbesteuerung

Die Initiative verlangte, dass Kapitaleinkommen, also etwa Einnahmen aus Kursgewinnen auf Aktien oder Dividenden, ab einem bestimmten Schwellenwert zu 150 Prozent besteuert werden, also 50 Prozent höher als Lohneinkommen. Die Initianten dachten an einen Schwellenwert von rund 100'000 Franken. Bis zu diesem Betrag würde das Einkommen in der tatsächlichen Höhe besteuert, der Betrag darüber hinaus 1.5 Mal so hoch. 1 Franken würde also als 1.50 Franken besteuert.

Die zusätzlichen Einnahmen des Bundes sollten nach dem Willen der Initiantinnen und Initianten konsequent umverteilt werden, um die Steuern auf tiefe und mittlere Löhne zu senken oder die zusätzlichen Steuereinnahmen für die Krankenkassenprämien oder die Bildung zu verwenden.

Für eine gerechtere Gesellschaft

Die Befürworter argumentierten, dass mit dieser Änderung die Gesellschaft gerechter würde. Wer nicht für sein Einkommen arbeite und Dividenden kassiere, solle diese auch höher besteuern müssen als Personen, die für ihren Lohn arbeiten.

Die Konzentration des Reichtums auf einige Wenige begünstige zudem Wirtschaftskrisen, während die Kaufkraft der breiten Bevölkerung angesichts der steigenden Krankenkassenprämien und anderen höheren Kosten sinke.

Standortattraktivität ist gefährdet

Neben dem Bundesrat und Parteien von Mitte bis rechts lehnten auch die grossen Wirtschaftsverbände, der Gewerbeverband und Start-up-Verbände die Initiative ab. In der Schweiz finde im Vergleich zum Ausland bereits heute eine beträchtliche Umverteilung statt, argumentieren Gegnerinnen und Gegner. Sie verwiesen auf die progressive Besteuerung von Löhnen.

Die Initiative gefährde zudem die Standortattraktivität der Schweiz. Es bestehe die Gefahr, dass Reiche die Schweiz verlassen, wenn die Initiative angenommen werde, hiess es weiter vonseiten der Gegner.