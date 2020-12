Gastronomie Sport Kultur- und Freizeiteinrichtungen Einkaufen Quelle: Bundesrat, 18.12.20 Die Massnahmen des Bundes ab 22. Dezember bis 22. Januar • Gastronomiebetriebe müssen schliessen. Keine Ausnahmen für die Festtage. • Offen bleiben dürfen Betriebskantinen, Schulkantinen in obligatorischen Schulen sowie die Restauration für Hotelgäste. • Take-away-Angebote und Lieferdienste bleiben erlaubt. • Sportbetriebe müssen schliessen. • Im Freien darf Sport in Gruppen bis maximal fünf Personen weiterhin getrieben werden. • Profispiele können ohne Zuschauer weiterhin stattfinden. • Sportliche Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen vor ihrem 16. Geburtstag sind mit Ausnahme von Wettkämpfen erlaubt. • Museen, Kinos, Bibliotheken, Casinos, botanische Gärten und Zoos sowie andere Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen schliessen. • Kulturelle Aktivitäten bleiben in Kleingruppen möglich. Veranstaltungen mit Publikum bleiben verboten. Kundenkapazität in den Läden wird weiter eingeschränkt. • Maximale Personenzahl ist abhängig von der frei zugänglichen Ladenfläche. • In allen Läden gelten zudem weiterhin strenge Schutzkonzepte. • Die Läden müssen zwischen 19 Uhr und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben. Für die Skigebiete sind die Kantone zuständig. Für den Betrieb gelten strenge Voraussetzungen. Dringende Empfehlung Die Bevölkerung wird dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Kantone mit günstiger epidemiologischer Entwicklung können Erleichterungen beschliessen.