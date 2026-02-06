Eine Zivilpartei im Strafverfahren zur Brandkatastrophe von Crans-Montana hat ein Ausstandsgesuch gegen sämtliche beteiligte Staatsanwältinnen eingereicht.

Das berichtet das Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS).

Legende: Beatrice Pilloud, Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, hier vor den Medien mit Bundesrat Beat Jans Keystone

Ein Anwalt, der mehrere Opferfamilien vertritt, hat demnach ein Ausstandsgesuch gegen die fünf Staatsanwältinnen eingereicht, die den Brand vom 1. Januar untersucht haben oder aktuell untersuchen.

Die Zivilpartei wirft den Staatsanwältinnen schwere Versäumnisse und schwere Fehler bei der Verfahrensführung vor. In den Augen des Klägers würden diese Versäumnisse Zweifel am Willen der Staatsanwältinnen aufkommen lassen, die Strafuntersuchung ordnungsgemäss durchzuführen.

Bereits zuvor hatte es viel Kritik an der Walliser Staatsanwaltschaft gegeben. Eine andere Anwältin hatte die Ernennung eines ausserordentlichen Staatsanwalts beantragt, dieser Antrag wurde jedoch vom Büro der Walliser Staatsanwaltschaft abgelehnt.

