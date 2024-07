Sie sind über 800’000. So viele Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland, entweder für immer oder nur vorübergehend. Jetzt treffen sie sich in der Schweiz – zum Auslandschweizerkongress. Ein spezieller Anlass, denn er findet dieses Jahr zum 100. Mal statt.

Es ist nur ein kleiner Teil der sogenannten «Fünften Schweiz», der sich zum Auslandschweizerkongress dieses Jahr in Luzern trifft. Bis zu 400 Teilnehmende werden erwartet. Dabei geht es um Networking, Kulinarisches und Traditionen. Doch auch Politik spielt eine wichtige Rolle. Das zeigt allein der Blick ins Programmheft: Die Parteien werben für sich und treten auch als Sponsoren auf.

Mehr politische Teilhabe

Jedoch, was die politische Teilhabe betrifft, da würden sich die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer mehr wünschen. Zwar ist mittlerweile zumindest für Einige E-Voting möglich: Bei den eidgenössischen Wahlen vom 22. Oktober 2023 haben bereits drei Kantone diese elektronische Wahlmethode für ihre Bürgerinnen und Bürger eingeführt: Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau.

Doch die Gemeinschaft wünscht sich über die elektronische Stimmabgabe hinaus, dass die Schweizer Behörden mehr Anstrengungen unternehmen, um die Partizipation zu fördern, wie der swissinfo-Journalist Balz Rigendinger bereits in einem Artikel aus dem Jahr 2023 erläuterte.

Eine nicht zu vernachlässigende Wählerschaft...

Die Bevölkerung der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer wird immer grösser. Ende 2023 lebten 813'400 Schweizerinnen und Schweizer ausserhalb der Landesgrenzen, 1.7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Journalistin Katy Romy in einem Artikel von swissinfo ausführlich erklärt.

Die Diaspora macht damit rund 11 Prozent der Schweizer Bevölkerung aus. Fast zwei Drittel der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer leben in Europa: Frankreich, Deutschland, Italien, Grossbritannien und Spanien.

Legende: Kai Reusser / swissinfo.ch

...mit unterschiedlichsten Bedürfnissen

Auch wenn sie oft als «die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer» bezeichnet werden, so sind sie doch durchweg heterogen - mit unterschiedlichsten Gründen für die Auswanderung sowie unterschiedlichen Bedürfnissen und Situationen in der neuen Heimat, wie die Rentnerinnen und Rentner in Thailand.

Ebenso divers ist die Einstellung darüber, ob man sich am politischen Geschehen in der alten Heimat beteiligen möchte. Über all das wird am 100. Auslandschweizerkongress diskutiert werden. Vor allem aber wird auch zurückgeblickt.

Auslandschweizer mit Geschichte

Der erste Auslandschweizertag fand im April 1918 statt. Dies war der Beginn des bis heute bestehenden Jahreskongresses – von dem lediglich sechs Ausgaben abgesagt wurden – unter anderem während des Zweiten Weltkriegs oder der Covid-Pandemie.

Und was bedeutet es für Sie, Schweizer zu sein? Einfach die Fragen beantworten und sich mit dem Rest der Schweiz vergleichen: