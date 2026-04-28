Peking greift in ein geplantes Milliarden‑Geschäft ein: Die chinesische Regierung untersagt dem Instagram-Konzern Meta die Übernahme eines KI‑Start‑ups. Der Fall zeigt, wie entschlossen China Schlüsseltechnologien vor ausländischem Zugriff schützt.

«Man darf junge Ernten nicht verkaufen»: Mit diesem Bild beschrieben chinesische Analysten in den vergangenen Wochen den geplanten Kauf des KI‑Start‑ups Manus durch den US‑Konzern Meta. Gemeint ist: Was zu früh abgegeben wird, könnte später viel wertvoller sein. Diese Sichtweise erklärt das entschiedene Eingreifen der chinesischen Regierung in das wohl meistdiskutierte Geschäft der letzten Monate im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Die Nationale Kommission für Entwicklung und Reform in Peking kündigte an, «ausländische Investitionen in die Übernahme des Manus‑Projekts zu verbieten» und «von den beteiligten Parteien zu verlangen, die Transaktion zurückzuziehen». Wenige Stunden später bestätigte Meta den Rückzug aus dem im Dezember angekündigten Deal im Umfang von über zwei Milliarden US‑Dollar. Der Fall könnte weitreichende Folgen haben.

Was Manus besonders macht Box aufklappen Box zuklappen Manus gehört zum Tech‑Start‑up Butterfly Effect und zählt zu den vielversprechendsten KI‑Anwendungen weltweit. Anders als klassische Chatbots agiert Manus als sogenannter «autonomer Agent»: Die Plattform kann selbstständig komplexe Aufgaben übernehmen – von Finanzanalysen über ausführliche Berichte und Präsentationen bis hin zum Programmieren. Der Name «Manus» – lateinisch für «Hand» – verweist auf eine KI, die eigenständig handelt und Aufgaben für Nutzerinnen und Nutzer ausführt.

Meta, der Mutterkonzern von Whatsapp, Facebook und Instagram, versucht seit Jahren, seine Position im Markt für künstliche Intelligenz auszubauen. Mit der Manus-Übernahme wollte der Konzern seine Angebotspalette deutlich ausbauen.

Ende März wurden jedoch die beiden Mitgründer von Manus, Xiao Hong und Ji Yichao, nach Peking vorgeladen. Ihnen wurde untersagt, China während der Prüfung des Geschäfts zu verlassen. Im Abschlussbericht der Behörden war schliesslich von einem «verschwörerischen Versuch» die Rede, «China einer fortgeschrittenen technologischen Basis im Bereich der künstlichen Intelligenz zu berauben».

Beobachter Lamperti im Interview

Der Eingriff erinnert an den Herbst 2020, als Peking in letzter Minute den Börsengang der Ant Group, des Fintech‑Arms von Alibaba, stoppte. Damals leitete die Regierung eine umfassende Korrekturkampagne gegen die Tech‑Branche ein. Nun scheint China auch den KI‑Sektor gezielt absichern zu wollen – eine Schlüsselindustrie im geopolitischen Wettbewerb mit den USA.

Im Zentrum steht dabei auch das sogenannte «Singapore Washing»: die Praxis, dass chinesische Start‑ups ihren rechtlichen Sitz ins Ausland verlegen, um ausländische Investitionen zu erleichtern. China betrachtet diese Entwicklung zunehmend als Risiko.

«Singapore Washing» im Fokus Box aufklappen Box zuklappen Als «Singapore Washing» wird die Praxis chinesischer Start-ups bezeichnet, nach Singapur auszuweichen, um leichter Zugang zu internationalem Kapital zu erhalten. Peking befürchtet, dadurch die Kontrolle über kritische Technologien zu verlieren. Auch Tiktok hat seinen Hauptsitz in Singapur, gilt aber als ausgereifte Anwendung. Hier erlaubte China den Verkauf der US‑Sparten, behielt jedoch die Kontrolle über den Algorithmus. Anders der Fall Manus: Die Technologie gilt als noch nicht ausgereift, ist strategisch besonders sensibel und steht im Zentrum der Spannungen mit den USA. Manus hatte wenige Monate nach der aufsehenerregenden Lancierung im Frühjahr 2025 seinen rechtlichen Sitz aus China nach Singapur verlegt.

Die staatliche chinesische «Global Times» schreibt, entscheidend sei nicht der formelle Sitz eines Unternehmens, sondern «das Ausmass seiner technologischen, personellen und datenbezogenen Verbindungen zu China» sowie die Frage, ob ein Geschäft die industrielle Sicherheit gefährde.

Mit dem Stopp des Deals sendet Peking ein klares Signal: In strategischen Bereichen wie künstlicher Intelligenz ist eine Internationalisierung nur in Absprache mit der politischen Führung möglich. Berichten zufolge bereitet China weitere Regeln vor, um US-Investitionen in Tech-Start-ups noch strenger zu regeln.

Das ist auch als Reaktion auf jüngste Vorwürfe aus Washington zu verstehen, chinesische Firmen würden systematisch KI‑Technologien stehlen. Der Fall Manus scheint die Tendenz zu einer Art technologischer Spaltung zwischen den beiden Mächten zu beschleunigen.

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