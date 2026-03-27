In einer nicht repräsentativen «dialog»-Umfrage befürworten 81 Prozent eine Begrenzung der Motorleistung für junge Fahrerinnen und Fahrer, 17 Prozent lehnen sie ab und 2 Prozent sind unentschlossen. Die Meinungen reichen von Sicherheitsbedenken bis zum Ruf nach mehr Eigenverantwortung.

Der Vorschlag, die Motorleistung für junge Fahrerinnen und Fahrer zu begrenzen, stösst in der Community mehrheitlich auf Zustimmung. Dass die Sicherheit im Strassenverkehr verbessert werden soll, wird dabei kaum bestritten. Umstritten ist vielmehr, mit welchen Mitteln dieses Ziel erreicht werden kann.

Für «dialog»-User «Raphaël de Suisse» ist klar: Leistungsstarke Autos in den Händen von Jungen sind ein Problem. Er zieht den Vergleich zu Motorradfahrern, die für grosse Maschinen zusätzliche Prüfungen absolvieren müssen. «Junge Autofahrer hingegen können nach bestandener Prüfung problemlos in hochmotorisierte Fahrzeuge steigen.»

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Er kritisiert insbesondere den Einfluss sozialer Medien. «Das Internet ist nicht die Wahrheit», schreibt er, warnt aber gleichzeitig davor, dass genau diese Inhalte gefährliches Verhalten fördern könnten.

Das ist gesunder Menschenverstand.

Auch «lutteur de Classe» spricht sich klar für eine Begrenzung aus. Für ihn ist es unverständlich, dass Fahrzeuge verkauft werden, die deutlich schneller fahren können als erlaubt. «Wenn die Höchstgeschwindigkeit ohnehin bei 130 oder maximal 150 km/h liegt, sollte auch die Technik entsprechend angepasst sein.»

Das sei gesunder Menschenverstand und auch eine Frage der Sicherheit, sowohl für Fahrer und Beifahrer als auch für Fussgänger und Velofahrer, die durch gewisse Verhaltensweisen von Fahrerinnen und Fahrern gefährdet würden, nicht nur von jungen, schreibt «lutteur de Classe» zum Schluss.

Legende: Die Zahl aller Raserfälle ist im Kanton Zürich in nur fünf Jahren von 141 auf 230 angestiegen. Keystone/Anthony Anex

«Oliver Viani» sieht in einer Leistungsbegrenzung eine sinnvolle Massnahme – allerdings als Teil eines grösseren Ganzen. Er verweist auf den langfristigen Erfolg von Präventionsarbeit.

Wenn Leistungsbegrenzungen tatsächlich Unfälle reduzieren, warum gelten sie dann nur für junge Fahrer?

«Oliver Viani» erachtet eine Reduktion der Leistung als einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig erkennt er neue Herausforderungen. «Einer der wichtigsten Gründe für die Zunahme der Schwere der Unfälle ist das Leasing für Privatpersonen. Heute ist es jeder Person praktisch uneingeschränkt möglich, einen Personenwagen für teilweise über CHF 150'000 zu erwerben.»

Es ist nicht die Leistung, die gefährlich ist, sondern die Unreife am Steuer.

Kritische Stimmen stellen die Logik der Massnahme grundsätzlich infrage. «François Delafontaine» argumentiert: «Wenn Leistungsbegrenzungen tatsächlich Unfälle reduzieren, warum gelten sie dann nur für junge Fahrer?» Er schlägt stattdessen vor, das Mindestalter für den Führerschein zu erhöhen, falls man jungen Menschen die nötige Reife abspricht.

Die Leistungsbeschränkung für Fahranfänger ist ein gefährliches Placebo.

Auch «Chris Psyllo» lehnt eine Begrenzung ab – mit einem klaren Fokus auf Verantwortung. Für ihn liegt die Gefahr nicht in der Motorleistung, sondern in der mangelnden Reife. «Was zählt, sind die Ausbildung, die Betreuung und der Respekt gegenüber anderen auf der Strasse», schreibt «Chris Psyllo» abschliessend.

«Massimo Pedicone» geht noch weiter und bezeichnet die Massnahme als «falsche Sicherheit». «Die Leistungsbeschränkungen für Fahranfänger sind ein gefährliches Placebo. Sie schaffen die Illusion, das Problem gelöst zu haben, während sie es nur verlagern.»

Seiner Meinung nach liegt das Risiko im Fahrverhalten und in der fehlenden Erfahrung – nicht in der reinen Motorleistung. In gewissen Situationen könne ein schwächeres Auto sogar gefährlicher sein, etwa beim Überholen oder Einfädeln auf der Autobahn.