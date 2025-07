Die Erkennung seismischer Aktivitäten mittels Glasfaser ist nicht neu. Die DAS-Technologie wird seit langem in Unterwasser-Glasfaserkabeln eingesetzt, um Erdbeben und vulkanische Aktivitäten im Ozean zu lokalisieren.

Erst in den letzten Jahren wurde sie jedoch auf andere Naturgefahren ausgeweitet. «Die Schweiz zählt in dieser Hinsicht zu den Pionierländern», sagt Fabian Walter.

Im Jahr 2022 wurde Glasfaser in der Schweiz erstmals zur Erkennung von Lawinen eingesetzt. Mit Hilfe von Glasfasern konnten auch die kleinen Felsabbrüche gemessen werden, die dem grossen Erdrutsch in der Nähe des Dorfs Brienz/Brinzauls in Graubünden im Jahr 2023 vorausgingen.