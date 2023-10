Der Hurrikan «Otis» traf am Dienstag mit voller Wucht auf Mexiko und hinterliess eine grosse Zerstörung in der Küstenstadt Acapulco. Besonders Pech hatte auch die Besitzerin oder der Besitzer dieses Autos. (25. Oktober 2023, Keystone/Marco Ugarte)

Ein palästinensischer Mann sucht am Montag gestikulierend nach Überlebenden und Leichen in den Trümmern eines zerstörten Gebiets nach israelischen Luftangriffen in Gaza-Stadt. (27. Oktober 2023, Keystone/Mohammed Saber)

Der australische Premierminister Anthony Albanese und seine Partnerin Jodie Haydon besuchten am Mittwoch US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill im Weissen Haus in Washington, DC. Thema des Treffens war der Nahostkonflikt. (25. Oktober 2023)

Legende: Der australische Premierminister Anthony Albanese und seine Partnerin Jodie Haydon besuchten am Mittwoch US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill im Weissen Haus in Washington, DC. Thema des Treffens war der Nahostkonflikt. (25. Oktober 2023) Keystone/Michael Reynolds

224 Scheinwerfer erleuchten den Himmel in der Nähe der Arena-Sporthalle in Jerusalem in Israel. Die Lichter stehen für die von der Hamas entführten Menschen. (26. Oktober 2023, Reuters/Ammar Awad)

Die Schweiz hat am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Einiges wird sich ändern, vieles wird beim Alten bleiben. Ob Frustration oder Zufriedenheit – am Ende der Woche nach den Wahlen präsentierte sich ein Regenbogen neben dem Bundeshaus, in dem jede Parteifarbe ihren Platz findet. (27. Oktober 2023, SRF Meteo/Guido Kälin)