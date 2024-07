Diesem Eisbär ist es definitiv zu heiss. Nicht verwunderlich, denn er befindet sich nicht am Nordpol, sondern im Prager Zoo in Tschechien, wo eine Hitzewelle ausgebrochen ist. (10. Juli 2024)

Legende: Diesem Eisbär ist es definitiv zu heiss. Nicht verwunderlich, denn er befindet sich nicht am Nordpol, sondern im Prager Zoo in Tschechien, wo eine Hitzewelle ausgebrochen ist. (10. Juli 2024) REUTERS/David W Cerny

Legende: Da ist man alleine auf der Autobahn und kommt doch nicht vorwärts. So geht es diesem Fahrer, nachdem der Tropensturm Beryl in Houston, Texas gewütet hat. (8. Juli 2024) Keystone/ Maria Lysaker

Legende: Touristen besuchen die Lavendelfelder während der Blütezeit im Dorf Brihuega in Zentralspanien. Die Lavendelblüten ziehen jedes Jahr Tausende Touristen an. (8. Juli 2024) Keystone/ FERNANDO VILLAR

Legende: Das Schiffswrack «Olympia» liegt in einer sternenklaren Nacht am Ufer der Insel Amorgos. Im Jahr 1980 ist der Frachter an der Westküste der griechischen Insel auf Grund gelaufen. (10. Juli 2024) Keystone/ GEORGE VITSARAS