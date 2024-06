Legende: Was für ein Pech: Bereits im ersten EM-Spiel bricht sich Kylian Mbappé die Nase. Danach soll die «masque tricolore» die «nez de la nation» schützen – zumindest im Training. Denn beim Match tragen darf der Frankreich-Kapitän diese Maske nicht. Gemäss Uefa muss eine «medizinische Ausrüstung» einfarbig sein. (20. Juni 2024, Reuters/Lisi Niesner) Alles zur Fussball-EM in Deutschland

Legende: Putin am Steuer: Der russische Präsident schenkt Kim Jong-un am Mittwoch bei seinem Besuch in Nordkorea eine russische Aurus-Staatslimousine. (Keystone/Gavriil Grigorov) News zu Putins Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.

Legende: Im italienischen Camaldoli in Neapel wüten die Flammen. Ein Löschhelikopter versucht am Donnerstag, den Waldbrand unter Kontrolle zu bringen. Behörden gehen von Brandstiftung aus. Keystone/EPA/Ciro Fusco

Legende: Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten: Eine Frau am «Ladies Day» während des Royal Ascot in Grossbritannien am Donnerstag. Das Royal Ascot ist das wertvollste Pferderennen Grossbritanniens. Auch die Royals lassen sich blicken. Keystone/EPA/NEIL HALL

Legende: Ganz in Weiss mit einem Blumenstrauss: Die Kinder versammeln sich für den Umzug am St. Galler Kinderfest. Dieses findet seit 1824 alle drei Jahre statt und ist auf der Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz. Am Mittwoch wird das 200-Jahr-Jubiläum gefeiert. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Legende: Die Schweiz im EM-Fieber: Über eine Million Menschen verfolgen das EM-Spiel der Nati am Mittwoch gegen Schottland vor dem Fernseher. Hier das lauschige Public Viewing in Vevey am Genfersee. (Keystone/Jean-Christophe Bott) Alles zur Fussball-EM in Deutschland

Legende: Unvorstellbar, welche Kräfte hier gewirkt haben müssen: Experten inspizieren zwei kollidierte Züge in San Bernardo, Chile, am Donnerstag. Mindestens zwei Personen kommen beim Unglück ums Leben. Keystone/AP Photo/Esteban Felix

Legende: Ein maskierter Demonstrant ruft seinen Kollegen etwas zu, als diese im Rahmen des landesweiten Streiks der Baugewerkschaft Suntracs in Panama City eine Strasse mit brennenden Reifen blockieren. (20. Juni 2024) Keystone/AP Photo/Matias Delacroix

Legende: Ein Nashorn und ihr Kalb wandern am Donnerstag durch Regenwasser im Wildschutzgebiet Pobitora am Stadtrand von Guwahati in Indien. Das Schutzgebiet ist für seine Population an Indischen Panzernashörner bekannt. Keystone/AP Photo/Anupam Nath

Legende: Seit 850 Tagen tobt in der Ukraine der russische Angriffskrieg. Das hält die Russen nicht davon ab, zu feiern. Etwa am Mittwoch in St. Petersburg während der Seeverteidigungsmesse. Keystone/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Legende: Palästinenser sitzen am Dienstag vor ihrem provisorischen Zeltlager in Chan Yunis im Gazastreifen. (Keystone/Jehad Alshrafi) Mehr zum Krieg im Gazastreifen lesen Sie hier.

Legende: Endlich ist der Sommer 2024 da, wenn auch nur für ein paar Tage: Alle wollen am Mittwoch in Zürich an und in die Limmat. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Legende: Ein Hund erfreut Soldaten der französischen Marine während einer Militärzeremonie auf der Insel Sein in der Bretagne. Präsident Macron würdigt am Dienstag die 128 Einwohner, die nach dem Widerstandsaufruf des französischen Generals Charles de Gaulle am 18. Juni 1940 im Zweiten Weltkrieg die Insel verliessen, um sich Grossbritannien anzuschliessen. Keystone/CHRISTOPHE ENA

Legende: Ein Unwetter entfesselte im Misox im Kanton Graubünden eine Gerölllawine. Drei Häuser wurden verschüttet. Vier Personen galten zwischenzeitlich als vermisst. Auch die Nationalstrasse A13 wurde durch das Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. Keystone/TI-Press/Samuel Golay

