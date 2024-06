Sogar Vögel machen Ihrer Majestät ihre Aufwartung: Zwei Gänse fliegen am 27. Juni während der Jubiläumsparade für Dänemarks König Frederik X. in Kopenhagen vorbei.

Legende: Sogar Vögel machen Ihrer Majestät ihre Aufwartung: Zwei Gänse fliegen am 27. Juni während der Jubiläumsparade für Dänemarks König Frederik X. in Kopenhagen vorbei. Keystone/(Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

In Bukarest herrscht grosse Freude, als die Rumänische Nati am 26. Juni die Achtelfinals der Fussball-EM erreicht. (Keystone/AP Photo/Alexandru Dobre)

Legende: Die Überschwemmungen spülen eine grosse Menge an Treibholz entlang der Rhone in den Genfersee. (24. Juni 2024) KEYSTONE/Valentin Flauraud

Legende: Die schöne Seite des langen Regens im Juni: Blumenfelder gedeihen wunderbar, wie hier in Seedorf am 27. Juni 2024. KEYSTONE/Anthony Anex

Eine Bundesrätin zum Anfassen: In ihrem Heimatkanton, dem Wallis, zeigt sich Viola Amherd am 27. Juni volksnah. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)