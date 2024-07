Auf Sizilien macht der Ätna am Donnerstag auf sich aufmerksam. Auf die nahegelegene Stadt Catania geht ein Ascheregen nieder, weshalb der dortige Flughafen für mehrere Stunden ein Start- und Landeverbot verhängt. Über dem Vulkan steht zeitweise eine Wolke, die annähernd fünf Kilometer in die Höhe reicht.

Legende: Auf Sizilien macht der Ätna am Donnerstag auf sich aufmerksam. Auf die nahegelegene Stadt Catania geht ein Ascheregen nieder, weshalb der dortige Flughafen für mehrere Stunden ein Start- und Landeverbot verhängt. Über dem Vulkan steht zeitweise eine Wolke, die annähernd fünf Kilometer in die Höhe reicht. Keystone/EPA/ORIETTA SCARDINO