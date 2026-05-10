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Bilder der Woche Ein Federer-Schläger für den Papst und mehr Fotohighlights

Ein Geschenk für den Papst, ein winziges Tier und ein riesiger Forscher: Das sind die Bilder der Woche.

10.05.2026, 07:05

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Personen betrachten Tisch mit Tennisschläger in prunkvollem Raum.
Legende: Bundesrat Guy Parmelin überreicht Papst Leo XIV. einen von Roger Federer signierten Tennisschläger. Dieser sei zum Aufhängen. Zum Spielen schenkt der Bundesrat dem Pontifex einen weiteren Schläger. Hallelujah! (6.5.2026) IMAGO/Catholicpressphoto
Schweizergarde in Uniformen vor abstrakter Skulptur.
Legende: Anlass des Besuchs von Bundesrat Parmelin ist die Vereidigung von 28 neuen Schweizergardisten. Die Gardisten leisten in einer Zeremonie in der Audienzhalle des Vatikans ihren Treueeid gegenüber dem Papst ab. (6.5.2026) EPA/FABIO FRUSTACI
Kind in rotem Hoodie sitzt auf Stuhl, Soldaten marschieren vorbei.
Legende: Von jahrhundertealter Tradition zur modernen militärischen Ausbildung: An der United States Military Academy in West Point, New York, verfolgt ein Junge, wie US‑Kadetten am militärischen Sandhurst-Fertigkeitswettbewerb teilnehmen. (2.5.2026) AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Kind schaut durch Loch in einem Tuch.
Legende: Vom militärischen Wettbewerb zur Realität des Krieges: In Gaza‑Stadt blickt ein vertriebener palästinensischer Junge durch ein Loch in der Zeltwand seines provisorischen Zuhauses. (6.5.2026) REUTERS/Mahmoud Issa
Winziger Chamäleon auf Streichholzkopf.
Legende: Bei einer Expedition in Madagaskar entdeckt ein Team des «Haus des Meeres» mehrere bislang unbekannte Tierarten. Darunter auch das Mikro‑Chamäleon (Brookesia micra), eines der kleinsten Landwirbeltiere der Welt. (6.5.2026) APA/HAUS DES MEERES
Grosses Gesichtsporträt im Sand am Strand.
Legende: Wir bleiben in der Tierwelt: Am Strand von Morecambe in Grossbritannien vollendet ein Künstlerteam ein gigantisches Sandporträt des Naturfilmers und Naturschützers David Attenborough anlässlich seines 100. Geburtstags. (6.5.2026) REUTERS/Phil Noble
Drei Hunde vor einem Schild mit der Aufschrift 'Polling Station'.
Legende: Während bei Kommunalwahlen in Grossbritannien über Sitze im Parlament abgestimmt wird, sind die Plätze vor der Tür schon besetzt: Die Vierbeiner Ingrid, Frank und Zizzi zeigen Geduld vor einem Wahllokal in London. (7.5.2026) AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Mensch auf Turm neben Windturbine mit Band, Flugzeug im Hintergrund.
Legende: Aus Protest gegen den Krieg in Iran und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz harrt der Aktivist Guido Reichstadter aus Florida mehrere Tage lang auf der Memorial‑Bridge in Washington, D.C. aus. (6.5.2026) REUTERS/Ken Cedeno
Drohnen-Lichtshow mit zwei Figuren und Lichtschwertern über beleuchteter Stadt.
Legende: Hier wird der Himmel zur Bühne: Anlässlich des inernationalen Star Wars Tag findet über dem Han‑Fluss in Seoul eine imposante Drohnenshow statt. (4.5.2026) Keystone/Ahn Young-Joon
Tischtennisspieler mit Schläger verfolgt Ball im Flug.
Legende: Wenn der Ball zum zweiten Auge wird: Tomokazu Harimoto wird während dem Tischtennis-Viertelfinals in Wembley genau im richtigen Moment abgelichtet. (7.5.2026) Reuters/Matthew Childs

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