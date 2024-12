Legende:

Sein politischer Einsatz hat ihn sein Leben gekostet: Der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny stirbt am 16. Februar in einem Gefängnis in Russland. Vielerorts gehen Menschen spontan auf die Strasse. So auch in Zürich. Dort halten die Protestierenden Fotos, Kerzen und Plakate mit der Aufschrift «Putin killed Navalny» hoch. (16.2.2024)

KEYSTONE/Michael Buholzer