In 40 Karrierejahren arbeitete Harald Schmidt als Schauspieler, Kabarettist, Kolumnist, Entertainer und Moderator. Mit seiner täglichen Late-Night-Show, der «Harald Schmidt Show», schrieb er in der Ära der deutschen Privatsender Fernsehgeschichte. Von 1995 bis 2014 wurde die Sendung auf SAT.1, in der ARD und zuletzt auf Sky ausgestrahlt. Seit zehn Jahren tourt er durch den deutschsprachigen Raum und spricht auf Bühnen über aktuelle Themen und das, was die Menschen bewegt.